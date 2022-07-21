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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:15

В Эстонии намерены к концу года убрать все памятники советским воинам

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Правительство Эстонии намерено убрать все памятники советским воинам, погибшим во Второй мировой войне на территории республики.

"Мы приняли конкретные решения: шаг за шагом следует перезахоронить останки солдат, находящиеся под военными памятниками. Мы хотим подойти к этому вопросу взвешенно, особенно если около памятника есть реальные захоронения", - сказала в четверг на правительственной пресс-конференции премьер-министр Кая Каллас.

По ее словам, вопрос, что делать с памятниками, решают местные самоуправления, на территории которых находятся монументы, и сообщила, что от самоуправлений в министерство обороны и комиссию по воинским захоронениям предложения и просьбы поступают каждую неделю.

"На сегодня их выявлено 148", - сказала премьер.

Ее дополнил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, заявивший, что задача убрать все "красные монументы" должна быть решена к концу года.

Эстония
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