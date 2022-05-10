Российская авиация поразила 74 военных объекта Украины

Москва. 10 мая. INTERFAX.RU - Российская авиация во вторник нанесла удары по 74 военным объектам Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков во вторник на брифинге.

Поражены, в том числе, два пункта управления, 20 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также два склада ракетно-артиллерийского вооружения".

"Ракетными войсками и подразделениями артиллерии поражены 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожено три пункта управления и два склада боеприпасов", - добавил представитель Минобороны.

По его словам, результате ударов уничтожены более 100 украинских военных, выведены из строя 19 единиц военной техники.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в воздухе в районе населенного пункта Широкое Днепропетровской области сбит украинский самолет Су-25. Кроме того, в районе Новодмитровки Херсонской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - сказал Конашенков.

"Кроме того, уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районе Лисичанска, Кривого Рога и Кулиновки Харьковской области", - добавил он.

Он заявил, что за последние несколько дней при попытке захватить остров Змеиный в Черном море армия Украины потеряла более 50 военнослужащих, в том числе из элитных подразделений.

Эта попытка привела к потере вооруженными силами Украины четырех самолетов, десяти вертолетов, трех катеров и 30 беспилотных летательных аппаратов, сказал Конашенков.

Всего, по данным Минобороны, с начала военной операции на Украине уничтожены 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотников, 302 зенитных ракетных комплекса, 2983 танка и бронемашины, 351 установка реактивной системы залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и миномета, а также 2796 автомобилей.