Военные РФ уничтожили под Харьковом украинский комплекс ПВО С-300

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что уничтожили элементы украинской системы ПВО С-300 в районе Одессы и Харькова.

"Уничтожены: в районе Одессы радиолокационная станция наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300", - сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в четверг.

По его данным, ракетными войсками и подразделениями артиллерии в районе Коротыч Харьковской области уничтожен зенитный ракетный комплекс С-300.

Конашенков также сообщил об уничтожении военными РФ за сутки 13 беспилотников в пяти регионах Украины.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Великие Проходы, Великая Камышеваха Харьковской области, Пантелеймоновка, Авдеевка и Доля Донецкой народной республики (ДНР), Окнино и Фабричное Луганской народной республики (ЛНР), Глубокое Черниговской области, Барвинок и Владимировка Днепропетровской области. В районе острова Змеиный сбит один беспилотный летательный аппарат "Байрактар-ТБ2", - сказал представитель Минобороны РФ.

По его словам, помимо этого, в воздухе перехвачены 14 украинских снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Смерч" над населенными пунктами Заводы, Сухая Каменка, Пимоновка, Изюм, Малая Камышеваха Харьковской области, а также Гончаровка, Топольское и Донецк.

Конашенков сообщил, что всего за время военной операции уничтожено 1110 украинских летательных аппаратов - 164 самолета, 125 вертолетов и 821 беспилотник.

Кроме того, уничтожены "303 зенитных ракетных комплекса, 3013 танков и других боевых бронированных машин, 364 установки реактивных систем залпового огня, 1471 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2824 единицы специальной военной автомобильной техники", сказал он.

10 мая Минобороны РФ заявило, что за последние несколько дней при попытке захватить остров Змеиный в Черном море армия Украины потеряла более 50 военнослужащих, в том числе из элитных подразделений.

Эта попытка также привела к потере вооруженными силами Украины четырех боевых самолетов, 10 вертолетов, трех бронированных десантно-штурмовых катеров "Кентавр" с морским десантом на борту и 30 военных беспилотников, включая 9 ударных "Байрактаров", сказал Конашенков на брифинге в минувший вторник.

По его словам, украинские военные пытались захватить остров в канун 9 мая.