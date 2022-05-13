Администрация Байдена отменила тендеры на добычу нефти на трех офшорных участках

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Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Администрация президента США Джо Байдена отменила аукционы на выдачу прав на бурение скважин на трех участках в прибрежных районах страны, запланированные на текущий год, сообщает The Wall Street Journal.

Решение затронуло два участка в Мексиканском заливе и один участок у побережья Аляски.

"Отсутствие новых продаж прав на добычу понизит предложение в будущем, что поддержит цены на энергоресурсы на высоком уровне и подстегнет инфляцию в ближайшие годы", - отметил глава энергетического отдела Торговой палаты США Марти Дарбин. "Некоторые члены администрации призывали к увеличению внутренней добычи, однако эти действия посылают неверный сигнал производителям и рынкам", - добавил он.

Байден в последние месяцы неоднократно обещал принять меры для поддержки производства нефти и газа на фоне скачка цен на энергоносители, ударившего по кошелькам рядовых американцев. Однако такие заявления противоречили объявленному ранее курсу на борьбу с изменением климата, предусматривающему сокращение добычи на территории США, пишет WSJ.

Согласно данным Минэнерго США, на офшорные участки приходится порядка 15% всей извлекаемой в стране нефти. Бурение новых скважин необходимо добывающим компаниям для замещения истощающихся старых месторождений.