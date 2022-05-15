Харрис отправится в ОАЭ чтобы выразить соболезнования в связи со смертью президента страны

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Вице-президент США Камала Харрис возглавит делегацию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), которая выразит соболезнования в связи со смертью президента страны Халифа ибн Заида Аль Нахайяна от имени администрации президента Джо Байдена. Об этом пишет The Hill со ссылкой на офис вице-президента.

Источники Axios сообщили, что в состав делегации войдут госсекретарь США Энтони Блинкен, директор ЦРУ Уильям Бернс, министр обороны США Ллойд Остин и другие высокопоставленные американские чиновники.

Ранее Байден поздравил крон-принца Абу-Даби Мухаммада ибн Заида ибн Султана Аль Нахайяна с избранием на пост президента ОАЭ.

Предыдущий президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет. Он занимал пост с ноября 2004 года, когда стал вторым президентом ОАЭ после смерти своего отца.