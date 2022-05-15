Южнокорейская делегация в ОАЭ выразит соболезнования в связи с смертью президента страны

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Южная Корея направит правительственную делегацию в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), чтобы выразить соболезнования в связи с смертью президента страны Халифа ибн Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на власти страны.

Делегация встретится с президентом ОАЭ Абу-Даби Мухаммадом ибн Заидом ибн Султаном Аль Нахайяном 16 мая и передаст соболезнования от имени президента Южной Кореи Юн Сок Ёля и южнокорейского народа.

Ранее Юн Сок Ёль отправил в ОАЭ телеграмму с соболезнованиями. Президент ОАЭ Халифа ибн Заид Аль Нахайян умер в пятницу в возрасте 73 лет. Он занимал пост с ноября 2004 года, когда стал вторым президентом ОАЭ после смерти своего отца.