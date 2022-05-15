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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:12

Латвия расторгла договор с Белоруссией о перевозке военных грузов через свои порты

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Латвия приняла решение о расторжении соглашения, разрешавшего прямое железнодорожное сообщение для перевозки военных грузов из Белоруссии в третьи страны через латвийские порты, заявило в воскресенье министерство сообщения Латвии.

"Соглашение о прямых перевозках военных грузов из Республики Беларусь в третьи страны с использованием портов Латвийской Республики" было принято решением правительства от 25 января 1994 года, когда Латвия еще не вступила в Европейский Союз. Латвия присоединилась к ЕС 1 мая 2004 года, а 29 марта 2004 года стала членом НАТО. Ввиду этого Латвия связана правовыми нормами этих международных организаций, и соглашение с Беларусью не соответствует этим нормам", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что правительство Латвии "в целом пересматривает двусторонние отношения с Россией и Беларусью в контексте войны России в Украине".

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ многие государства ввели против РФ масштабные санкции. Ряд стран поставляет Украине оружие и технику.

Латвия Белоруссия
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