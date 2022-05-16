Новый премьер Шри-Ланки сообщил, что в стране почти закончился бензин

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викрамасингхе, занявший этот пост на прошлой неделе, в понедельник выступил с обращением к нации, указав на крайне тяжелую экономическую ситуацию.

"У нас закончился бензин. В настоящее время у нас остались запасы только на один день", - приводят азиатские СМИ слова премьера.

Он добавил, что "следующие несколько месяцев будут самыми тяжелыми в нашей жизни".

"Мы должны подготовиться к тому, что нам придется пойти на некоторые жертвы, и столкнуться с вызовами", - отметил он.

Викрамасингхе в ходе обращения также предложил приватизировать авиакомпанию SriLankan Airlines, предупредил, что "инфляция, вероятно, вырастет в краткосрочной перспективе".

Он указал на необходимость срочной оплаты лекарств, импортируемых в страну. По его словам, в стране наблюдается недостаток 14 жизненно важных препаратов.

Кроме того, премьер сообщил, что ежедневный период отключения электроэнергии в стране может быть увеличен и составит от 15 часов в день.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. Протестующие требуют отставки президента и правительства. В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

Шри-Ланка, по мнению ряда СМИ, переживает самый серьезный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.