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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:20

В иранских провинциях начались протесты из-за роста цен на основные продукты

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Иране расширяются протесты против решения властей повысить цены на базовые продукты. Об этом сообщает телеканал "Аль-Арабийя". Ссылаясь на данные активистов, он уточняет, что в столкновениях с силовиками погибли шесть протестующих.

Представители руководства Ирана пока официально не сообщали о жертвах столкновений.

Во вторник протесты охватили провинцию Исфахан, а до этого уже начались в Хузестане, Лорестане, Чехармехале и Бахтиарии, Кохгилуйе, Бойерахмеде и Ардебиле. По сведениям телеканала, протестующие критикуют духовных и политических лидеров страны.

На прошлой неделе власти Ирана объявили о значительном повышении цен на растительное масло, курятину, яйца и молоко.

В 2019 году в Иране возникали протесты из-за повышения цен на топливо, а в 2021 году - из-за перебоев с водоснабжением, напоминает телеканал.

Иран Исфахан
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