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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:18

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 280 человек

Число задержанных в столице Армении оппозиционеров достигло 280 человек
Фото: Александр Патрин/ТАСС

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Полиция Армении утром во вторник задержала 280 оппозиционных демонстрантов, перекрывающих улицы в рамках объявленных акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера страны Никола Пашиняна.

"Задержано 280 человек", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе полиции.

Ранее полиция подтверждала задержание 155 оппозиционеров.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", демонстранты с утра во вторник перекрывали автомобильное движение в различных частях Еревана, в том числе, дороги, ведущие в аэропорт, и Минобороны.

Среди задержанных - сын второго президента Армении Роберта Кочаряна Левон, который сообщил об этом в своем телеграм-канале. Задержан также сын экс-генсека ОДКБ Юрия Хачатурова Игорь Хачатуров.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные парламентской оппозицией и различными оппозиционными группами антиправительственные акции, шествия и митинги. Новая волна протестов в Армении началась после выступления Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.

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