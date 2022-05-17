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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

США призвали Россию предоставить доступ ко всем задержанным американским гражданам

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - США продолжают призывать РФ предоставить постоянный консульский доступ ко всем задержанным на территории страны американским гражданам, сообщил представитель госдепа Нед Прайс во вторник.

"Единичных контактов с задержанными недостаточно... В связи с этим мы продолжаем призывать власти России предоставить постоянный своевременный консульский доступ ко всем гражданам США, задержанным в России", - заявил он во время пресс-брифинга.

Он отметил, что среди вопросов, которыми занимается посол США в РФ Джон Салливан, есть вопросы о задержанных гражданах США. Также Прайс подтвердил, что недавно госсекретарь США Энтони Блинкен общался с женой задержанной американской баскетболистки Бриттни Грайнер.

Ранее во вторник сообщалось, что Салливан призвал российскую сторону обеспечить консульский доступ к Грайнер.

"Власти РФ отказали посольству США в посещении гражданки США Бриттни Грайнер в третий раз в течение месяца. Это неприемлемо. Мы призываем МИД РФ обеспечить своевременный консульский доступ в соответствии с внутренними и двусторонними обязательствами России", - приводятся слова американского посла в твиттере посольства США.

Ранее Химкинский суд продлил арест Грайнер до 18 июня.

Грайнер играла за сборную США и в ее составе становилась олимпийской чемпионкой в 2016 и 2020 годах. С 2015 года она выступает за екатеринбургский клуб УГМК.

5 марта Федеральная таможенная служба сообщила, что еще в феврале Грайнер задержали в "Шереметьево", поскольку в ее ручной клади собака учуяла вейпы с гашишным маслом. Спортсменку арестовали.

США Нед Прайс Россия Бриттни Грайнер
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