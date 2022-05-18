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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:47

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 524 млн

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро среды достигло 524 669 233, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 281 249 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

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Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения составило:

США - 82 726 107 заразившихся и 1,189 млн умерших.

Индия - 43 127 199 заболевших и 524 293 смертельных исхода.

Бразилия - 30 728 286 инфицированных и 665 277 скончавшихся.

Франция - 29 424 812 заразившихся и 148 606 погибших.

Германия - 25 890 456 инфицированных и 137 888 скончавшихся.

Великобритания - 24 329 632 заболевших и 190 319 умерших.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 807,3. В США на 1 млн жителей скончались 3 070 человек, в Индии - 373, в Бразилии - 3 089, во Франции - 2 251, в Германии - 1 639, в Великобритании - 2 588.

Хроника 09 января 2020 года – 18 мая 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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