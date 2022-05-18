В КНДР еще 232 тысячи человек заболели лихорадкой

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В КНДР за последние сутки более 232 тысяч человек заболели тем, что Пхеньян называет лихорадкой, шесть человек скончались от последствий заражения, сообщает агентство "Ренхап".

"Северная Корея сообщает о более 232 тысяч человек с симптомами лихорадки по всей стране и еще шести умерших, в результате чего общее число скончавшихся (...) достигло 62", - говорится в сообщении.

В общей сложности, заболевание, которое Пхеньян называет лихорадкой, выявлено уже у 1,72 млн человек в КНДР. При этом, свыше 1,02 млн человек полностью выздоровели, около 691 тысячи проходят лечение.

В сообщении отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын призвал "удвоить усилия" для стабилизации жизни людей, а также подчеркнул необходимость "безупречной организации работы по обеспечению условий жизни и снабжению предметами первой необходимости".

Накануне в КНДР зафиксировали около 270 тысяч новых случаев заболевания, шесть человек скончались.

Мировые эксперты считают, что данная болезнь на самом деле представляет собой COVID-19.

"Ренхап" со своей стороны подчеркивает, что северокорейские СМИ, вероятно, используют такие формулировки, как "пациенты с высокой температурой", поскольку в КНДР недостаточно оборудования для выявления новой коронавирусной инфекции.