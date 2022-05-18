Мартовская авиакатастрофа в Китае могла быть преднамеренной

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Крушение Boeing 737 авиакомпании Chinese Eastern Airlines 21 марта, в котором погибли 132 человека, могло быть преднамеренным. Об этом сообщают ABC News и The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, информированных о ходе расследования причин авиакатастрофы.

Положение закрылков, посадочного механизма и почти вертикальный спуск свидетельствует о том, что самолет привели в это состояние намеренно, считают собеседники ABC News. Китайские чиновники ранее отмечали, что самолет ударился о землю с такой силой, что образовалась воронка глубиной 20 метров. Ранее сообщалось, что анализ данных с "черных ящиков" показал, что самолет резко снизился с высоты 8840 метров до 2440, выровнялся, но затем перешел в свободное падение.

Самолет перешел к вертикальному снижению по команде кого-то из кабины пилотов, сообщил the Wall Street Journal источник, информированный о предварительной версии случившегося у американских авиаструктур.

По сведениям ABC News, следователи сейчас изучают частную жизнь одного из пилотов и находят признаки того, что у него могли возникнуть определенные проблемы незадолго до крушения. В China Eastern Airlines ранее говорили, что все три пилота обладали достаточной квалификацией и перед вылетом были здоровы. Представитель авиакомпании заявил WSJ, что нет никаких данных о финансовых проблем у летчиков.

В Национальном Совете по безопасности на транспорте США ранее отмечали, что китайские регуляторы и Boeing, а затем и китайские расследователи не сообщали о технических проблемах у разбившегося самолета.

Расследованием занимается Администрация гражданской авиации КНР. В апреле ведомство отмечало, что гипотезы о намеренном характере авиакатастрофы помешали расследованию и сбили с толку общественность, напоминает ВВС.

Самолет авиакомпании Chinese Eastern Airlines разбился 21 марта в горах провинции Гуанси по пути из Куньминя в Гуанчжоу. Погибли девять членов экипажа и 123 пассажира.