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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:30

Премьер Италии Драги заявил о необходимости поддержания дипломатических каналов с РФ

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Премьер Италии Марио Драги считает враждебным шагом высылку 24 итальянских дипломатов из РФ, однако при этом призвал сохранять каналы для дипломатического взаимодействия с Москвой.

"Ни в коем случае не нужно уничтожать дипломатические каналы, потому что именно через эти каналы, может быть, удастся добиться мирного урегулирования (конфликта на Украине - ИФ)", - приводят его слова в среду римские СМИ.

При этом Драги подчеркнул, что считает "явным враждебным шагом" решение РФ выслать группу итальянских дипломатов.

Ранее сообщалось, что в МИД России был вызван посол Италии Джорджо Стараче, "которому был выражен решительный протест в связи с откровенно враждебными и ничем не мотивированными действиями итальянских властей в отношении выдворенных из страны 30 сотрудников российской дипломатической миссии на Апеннинах".

"В качестве ответной меры 24 сотрудника итальянских дипломатических и консульских учреждений в России были объявлены "persona non grata". Им предписано покинуть территорию РФ в течение 8 дней", - говорится в распространенном сообщении МИД РФ.

Италия Марио Драги РФ
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