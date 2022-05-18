Страны ЕС будут самостоятельно принимать решения по замороженным активам россиян

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Страны-члены Европейского союза будут принимать решения относительно находящихся на их территориях замороженных активов России самостоятельно, в соответствии с собственным законодательством, заявил в среду вице-председатель Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

"Если говорить о частных активах, то со стороны Еврокомиссии сейчас работает специальная группа, которая координирует работу стран-членов ЕС по выявлению активов лиц и организаций, находящихся под санкциями, для заморозки этих активов, для принятия мер по их изъятию и возможной конфискации", - сказал Домбровскис.

"Это должно происходить в соответствии с уголовным правом того государства, где находятся активы", - добавил он.