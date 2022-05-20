Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:19

Россия создаст 12 новых воинских частей в ЗВО из-за нарастания угроз у границ

Россия создаст 12 новых воинских частей в ЗВО из-за нарастания угроз у границ
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Россия до конца года сформирует 12 воинских частей и подразделений в Западном военном округе из-за новых угроз, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ в пятницу.

По его словам, в этом году войска планируют получить более двух тысяч единиц современного вооружения и военной техники. Министр также отметил качественный рост уровня подготовки соединений округа по сравнению с предыдущим годом.

Шойгу назвал в числе угроз вступление в НАТО Финляндии и Швеции. "Обстановка на западном стратегическом направлении характеризуется нарастанием военных угроз у российских границ", - пояснил он.

"Заявки на вступление в НАТО подали наши ближайшие соседи - Финляндия и Швеция. Таким образом, в зоне ответственности Западного военного округа продолжает нарастать напряженность", - заявил он.

По его словам, Россия в связи с этим принимает "меры адекватного противодействия".

Минобороны РФ Сергей Шойгу
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Военная операция на Украине

Шойгу пообещал скорое взятие под контроль территории ЛНР

Пекин начал военные учения в Южно-Китайском море на фоне поездки Байдена в Азию

Пекин начал военные учения в Южно-Китайском море на фоне поездки Байдена в Азию

Байден начинает поездку по Южной Корее и Японии

Байден начинает поездку по Южной Корее и Японии

Что случилось этой ночью: пятница, 20 мая

Корабль Starliner компании Boeing стартовал к МКС

Военная операция на Украине

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары

Байден пообещал передать Украине артиллерию и радары

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд

Сенат США одобрил помощь Украине в размере почти $40 млрд

Белоруссия купила у России "Искандеры" и комплексы С-400

Военная операция на Украине

Начальники Генштабов России и США обсудили Украину

Кириенко заявил о борьбе с коллективным Западом в ходе операции на Украине