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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:30

ВОЗ созовет экстренную встречу экспертов для обсуждения вспышки оспы обезьян

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проинформировала в пятницу о планах созыва экстренного заседания экспертов в связи со вспышкой оспы обезьян в ряде стран мира, отдаленных от традиционных очагов распространения этого заболевания, сообщает The Daily Telegraph.

Издание отмечает, что на данный момент случаи заболевания зафиксированы в Великобритании, Франции, Италии, Швеции, Австралии, США, Испании, Португалии и Канаде. Ранее в пятницу также сообщалось о выявлении случаев этого заболевания в Бельгии.

Оспа обезьян - редкое инфекционное заболевание, наиболее распространенное в отдаленных районах Центральной и Западной Африки. Его симптомы - тошнота, температура, сыпь, зуд, а также боль в мышцах. Случаи заболевания за пределами региона часто связаны с поездками в неблагоприятные с точки зрения эпидемиологии зоны.

Вирус распространяется через контакт, но его вирулентность невысока.

ВОЗ
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