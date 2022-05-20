Рейтинг одобрения Байдена упал до минимума с начала его президентства

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - В США в мае рейтинг одобрения деятельности президента Джо Байдена упал до 39% с 49% в апреле, майский показатель стал минимальным с января 2021 года, когда Байден вступил в должность, сообщает АР.

Агентство ссылается на результаты опроса, проведенного исследовательским центром NORC по заказу АР. Опрос проводился с 12 по 16 мая среди 1172 взрослых американцев по репрезентативной выборке. Предельная погрешность выборки - 4%.

Политику Байдена в отношении России одобряют 45% населения и 54% - не одобряют. Такой расклад сохраняется с февраля. Из сторонников Демократической партии эту политику одобряют 73%, из сторонников республканцев - 15%.

Только 21% опрошенных твердо верят, что Байден справится с ситуацией на Украине, 39% скорее верят в его способность с ней справиться, 39% в это не верят.

Только два из десяти респондентов считают положительными тенденции в политике или экономике США. AP напоминает, что в апреле так считали три из десяти опрошенных. Наибольший спад популярности наблюдается среди сторонников Демократической партии: теперь лишь 33% опрошенных демократов считают, что США движутся в правильном направлении, тогда как в апреле этот показатель составлял 49%.

Две трети американцев оценивает отрицательно экономическую политику Байдена на посту президента. Только 18% респондентов считают, что его активность принесла больше пользы, чем вреда, экономике, 51% придерживается противоположной точки зрения, а 30% говорят, что не видят особых изменений от деятельности президента.

АР отмечает, что опрос отражает растущее раздражение населения растущей инфляцией, продолжающимися нападениями со стрельбой, пандемией и внезапным дефицитом смесей для грудного вскармливания.

В апреле исследование Gallup показало, что лишь 41% американцев одобряет деятельность Байдена на посту главу государства. Сравнение этого рейтинга со средним показателем других американских президентов с 1950-х годов за аналогичный период их сроков показало, что меньшее количество американцев одобряло деятельность только одного президента США - Дональда Трампа. Его рейтинг за аналогичный период составлял 39%.