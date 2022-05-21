Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 521 млн

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 526 901 204, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 6 288 044 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 83 237 592 и 1 002 002), Индия (43 134 145 и 524 348), Бразилия (30 762 413 и 665 722), Франция (29 541 498 и 148 818), Германия (26 040 460 и 138 324) и Великобритания (22 422 746 и 178 636).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 808.1. В США на 1 млн жителей скончались 3 074 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 090, Франции - 2 255, Германии - 1 645, Великобритании - 2 596.