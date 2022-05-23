Что случилось этой ночью: понедельник, 23 мая

Заявление Мединского о готовности РФ к переговорам с Украиной, встреча Алиева и Пашиняна в Брюсселе, первое за 11 лет чемпионство "Милана"

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мединский назвал замораживание российско-украинских переговоров инициативой Киева. По его словам, Россия не отказывалась от переговоров, в том числе на высшем уровне, и готова к продолжать диалог, но для встречи президентов "необходимы документы высокой степени готовности".

- Алиев, Пашинян и Мишель в третий раз провели встречу в Брюсселе. Стороны договорились о скором начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. По словам главы Евросовета, армянский премьер и президент Азербайджана также согласились приступить к разблокированию транспортного сообщения.

- Боррель заявил об истощении военных запасов ЕС из-за помощи Украине. В этой связи глава европейской дипломатии заявил о потребности ЕС в совместных вооруженных силах и призвал страны - члены союза скоординированно наращивать расходы на оборону.

- В Канаде ураган унес жизни восьми человек и оставил без света более полумиллиона канадцев. Ураган обрушился на две самые густонаселенные провинции Канады - Онтарио и Квебек, скорость ветра превышала 130 км в час.

- На Филиппинах загорелось судно, на котором находились более 130 человек. Семь человек погибли, 120 спасены, еще семь пассажиров пока числятся пропавшими без вести.

- "Милан" спустя 11 лет вернул звание чемпиона Италии по футболу. В воскресенье футболисты "Милана" со счетом 3:0 одержали победу над "Сассуоло" в заключительном, 38-м туре чемпионата Италии.