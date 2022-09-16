Швейцария вслед за ЕС решила приостановить соглашение с РФ об упрощенном визовом режиме

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Правительство Швейцарии вслед за Евросоюзом решило полностью приостановить упрощенный визовый режим с Россией, сообщил сайт Федерального совета.

Таким образом, граждане России теперь будут получать визы по обычной процедуре.

Совет напомнил, что ранее в рамках координирования своей визовой политики с политикой Евросоюза Швейцария отменила упрощенный режим выдачи виз отдельным категориям россиян, в частности, предпринимателям, а также отменила безвизовый режим для дипломатов. Унификация политики проводится, чтобы швейцарскую юрисдикцию не могли использовать желающие обойти санкции ЕС, объяснили в совете.

Соглашение об облегченном визовом режиме между двумя странами было принято в 2009 году, оно предусматривало упрощенный режим выдачи виз для определенных категорий граждан или для путешествий.

Упрощенный визовый режим между Россией и ЕС перестал действовать с 12 сентября.