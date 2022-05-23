Нью-Йорк объявил чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс объявил чрезвычайное положение из-за нехватки детских смесей, сообщает CNN.

Введение режима позволит сдерживать цены на детское питание в условиях дефицита. Он возник на фоне закрытия производственной линии Abbott в штате Мичиган из-за обнаружения болезнетворных бактерий на предприятии. В начале марта сообщалось, что американский производитель решил отозвать продукцию после гибели трех младенцев, хотя и утверждал, что в помещениях, где выявили бактерии, не могло быть контакта с продукцией.

Как отмечает The New York Times, производством детских смесей в США занимается небольшое число компаний, а доля Abbott на рынке составляет 48%.