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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:50

Abbot в очередной раз возобновила производство детского питания в Мичигане

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Американская компания Abbott Laboratories возобновила работу производственной линии в штате Мичиган после уже второй по счету приостановки работы, передает агентство Associated Press.

Ранее в феврале производство было остановлено на фоне расследования смертей двух младенцев из-за бактериальной инфекции. Проверка выявила нарушения на производстве.

С 1 июня линия в Мичигане снова начала работать, но уже через две недели выпуск продукции пришлось приостановить - уже из-за погодных условий и наводнения.

Abbott - один из четырех производителей, на которых приходится 90% рынка детского питания в США. Приостановка производства и отзыв продукции вызвал дефицит смесей для младенцев. В частности, в Нью-Йорке в конце мая было объявлено чрезвычайное положение для сдерживания цен на детское питание.

США Abbott
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