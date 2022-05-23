В Россию из Украины, ДНР и ЛНР за сутки эвакуировали свыше 13 тысяч человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - В течение минувших суток на территорию России из районов Донецкой, Луганской народных республик и Украины эвакуированы более 13 тысяч человек, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"За прошедшие сутки, без участия украинских властей, из опасных районов республик Донбасса и Украины на территорию Российской Федерации эвакуированы 13 428 человек, в том числе 930 детей, а всего с начала специальной военной операции - уже 1 426 979 человек, из которых 238 329 детей", - сказал Мизинцев на брифинге в понедельник.

По его словам, за сутки российские органы власти получили 82 обращения от граждан Украины, желающих переехать на территорию России, Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.

"Всего в базе данных 2 756 517 таких обращений из 2136 населенных пунктов Украины", - заявил Мизинцев.