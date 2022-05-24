Минобороны РФ объявило о разминировании порта Мариуполя

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные завершили разминирование подходов к порту Мариуполя и его акватории.

"Специалистами Черноморского флота и инженерных войск завершено разминирование территории Мариупольского порта", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Выполнен комплекс мероприятий по устранению минной опасности, осмотру и приведению в рабочее состояние гидротехнических сооружений и навигационного оборудования на подходах и в акватории порта Мариуполь. Проведено освобождение подходных каналов и внутренних акваторий от затонувших судов и других навигационных препятствий, а также демилитаризация порта", - сообщило военное ведомство.

По его данным, обследовано более 1,5 млн кв. м. акватории, 18 причалов и 32 судна.

В сообщении Минобороны говорится, что в порту Мариуполь обследовано 134 сооружения, обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов.

По данным Минобороны РФ, специалисты Черноморского флота из фарватера порта Мариуполь осуществили транспортировку украинского пограничного сторожевого корабля, который был затоплен украинскими военными.

"Осуществлен подъем двух плавучих кранов. Также российские саперные подразделения осуществили разминирование от взрывоопасных предметов участка побережья Азовского моря, прилегающих к морскому порту Мариуполя", - говорится в сообщении.

"Саперами обследовано уже более 50 километров побережья Азовского моря, где обезврежено более 300 различных боеприпасов", - отметили в оборонном ведомстве.

Мариуполь расположен на северном побережье Азовского моря, это был один из крупнейших морских торговых портов Украины.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении вывода сдавшихся украинских военных с комбината "Азовсталь" в Мариуполе и полном контроле над городом.