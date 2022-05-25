В результате стрельбы в техасской школе погибло 15 человек

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Мужчина открыл стрельбу в начальной школе Техаса. Погибло 14 учеников и один учитель - сообщает телеканал Fox News со ссылкой на губернатора штата Техас Грега Эббота.

Инцидент произошел в городе Ювалд во вторник после полудня.

По данным губернатора Техаса, стрелком оказался 18-летний мужчина. Сообщается, что он оставил машину у школы, зашел в здание с пистолетом и, по некоторым данным, с винтовкой.

Стрелок погиб. Associated Press (AP) отмечает, что, вероятно, он был убит прибывшими на вызов полицейскими.

При этом ранее ряд СМИ сообщали, что полицейские задержали преступника.

По данным AP, в районе, где произошла стрельба, из соображений безопасности сейчас закрыли все школы.