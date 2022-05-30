В Ереване начались столкновения оппозиции с полицией

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Столкновения между оппозиционными демонстрантами и полицией начались в центре Еревана у правительственного здания, в котором расположен ряд министерств.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", утром в понедельник участники оппозиционного "Движения сопротивления" собрались у правительственного здания, а возглавляющие шествие оппозиционные депутаты попытались пройти в него для встречи с министрами, которые, по их словам, "должны выразить позицию" относительно политики властей по вопросу Нагорного Карабаха и предложенного оппозицией проекта заявления по этой проблеме.

Полиция не разрешила оппозиционным депутатам войти, после чего начались столкновения. Полицейские проводят задержания.

Чего требует оппозиция

Ранее оппозиционные парламентские фракции Армении "Честь имею" и "Армения" созвали на 3 июня внеочередное заседание парламента республики для принятия заявления по армяно-азербайджанским и армяно-турецким отношениям.

В проекте заявления отмечается, что Армения будет содействовать реализации права народа Нагорного Карабаха на самоопределение, для Армении неприемлем какой-либо окончательный вариант урегулирования карабахской проблемы, в результате которого Карабах может оказаться в составе Азербайджана, между Арменией и Нагорным Карабахом должна быть обеспечена надежная сухопутная связь, Армения является гарантом безопасности и реализации права народа Карабаха на самоопределение.

В нем также говорится, что, работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы должны быть осуществлены при условии решения гуманитарных вопросов, возвращения пленных и вывода азербайджанских военных подразделений с суверенной территории Армении, урегулирование армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений не должны быть взаимосвязаны, а разблокирование региональных транспортных коммуникаций не должно подразумевать предоставление Азербайджану коридора по территории Армении.

В правящей фракции "Гражданский договор" заявили, что не будут участвовать во внеочередном заседании.

В Ереване с 17 апреля проводятся организованные оппозицией антиправительственные акции, шествия и митинги. Волна протестов в Армении возникла после выступления премьер-министра Никола Пашиняна в парламенте, где он предложил "опустить планку в вопросе статуса Карабаха" и высказался за подписание соглашения о мире с Азербайджаном.