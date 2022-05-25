Сотни сторонников Додона пришли митинговать к СИЗО в Кишиневе, где его содержат

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Сторонники экс-президента Молдавии Игоря Додона и Партии социалистов в среду устроили марш по улицам Кишинева, пройдя от парламента до инспектората полиции, в изоляторе которого содержится задержанный накануне бывший глава государства.

Колонну в несколько сотен человек возглавили вице-спикер парламента, исполнительный секретарь партии социалистов Влад Батрынча и группа депутатов от оппозиции. Они перемещались по городу, соблюдая правила движения, скандируя антиправительственные и антипрезидентские лозунги. Колонну сопровождали полицейские и карабинеры.

На митинге у инспектората полиции Кишинева Батрынча заявил, что социалисты не потерпят давления. "Мы будем сражаться и защищать каждого из наших рядов. Мы будем бороться за свободу в Молдавии", - сказал депутат.

По его словам, в пропрезидентской партии "Действие и солидарность" обещали лучшую жизнь для всех. "А на деле дают миллиарды министерствам, президенту, правительству, Конституционному суду. Они наняли туда своих родственников. Чиновникам дают миллиарды, а на стариков-пенсионеров у них нет денег. Такая политика называется геноцидом народа. Они делают все возможное, чтобы унизить граждан", - утверждал Батрынча.

Задержание Додона он назвал "дешевыми шоу и театром, а также подарком в день рождения (действующего президента Молдавии - ИФ) Майи Санду". "По сути, это преступление, это демонстрация того, что Молдавия вернула себе статус "захваченного государства", где справедливость служит интересам и направлениям политиков. Говорят, что Додон предал страну. Но как это возможно, когда человек постоянно поддерживал церковь, побывал в каждом населенном пункте этой страны. Сегодня преследуют его и многих из ПСРМ, потому что Санду сказала, что мы - опасность! В отставку Санду!" - призвал Батрынча.

Додон накануне вечером был помещен в следственный изолятор инспектората полиции Кишинева. И.о. главы Антикоррупционной прокуратуры Елена Казакова сообщила, что экс-президент и брат его жены Петр Мериняну задержаны на 72 часа.

Расследование в отношении Додона и людей из его окружения проводится в рамках уголовного дела, возбужденного по четырем статьям.