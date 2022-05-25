В ESA опровергли возможность скорого выхода России из проекта МКС

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Несмотря на заявления руководства "Роскосмоса" о выходе из проекта Международной космической станции (МКС), Россия продолжает совместную работу с партнерами на станции, заявил глава Европейского космического агентства (ESA) Йозеф Ашбахер.

"Многие из вас видели некоторые заявления в (аккаунтах, посвященных) космосу в Твиттере и в других СМИ, что они ("Роскосмос" - ИФ) могут выйти из проекта, и тем самым не продолжат совместную работу на космической станции. Во-первых, это не так легко, потому что для безопасной работы нужны оба сегмента, во-вторых, я могу сказать, что, несмотря на риторику, которую вы наблюдаете, все работает, работает на регулярной основе для выполнения необходимых задач. Я уверен, что в интересах каждого (поддерживать) безопасность МКС и что безопасность станции и астронавтов - первоочередная задача", - заявил Ашбахер на Всемирном экономическом форуме.

Глава космического ведомства отметил, что сотрудничество между членами экипажей на МКС происходит в штатном режиме, так как они были специально обучены выполнять свои задачи, несмотря на трудности.

"Там (на МКС - ИФ) присутствуют российские космонавты вместе с нашими астронавтами и астронавтами США, им нужно работать вместе, если они не будут, то появятся проблемы для них там и для нас здесь, у нас нет выбора, кроме как работать вместе и делать так, чтобы все работало, гарантировать в первую очередь безопасность МКС и людей на ней", - добавил он.

19 мая глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не хочет прекращать сотрудничество с международными партнерами по МКС. В тот же день исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым полетам Сергей Крикалев сообщил "Интерфаксу", что госкорпорация пока не определила свою позицию по поводу продления эксплуатации МКС.

30 апреля Рогозин заявлял, что правительство РФ определилось со сроками прекращения российского участия в проекте МКС, партнеров предупредят за год до этого.