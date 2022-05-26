Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 527,3 млн человек

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро четверга достигло 527 339 770, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире впоследствии заражения COVID-19 скончались 6 283 025 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США, Индия, Бразилия, Франция, Германия и Великобритания.

Число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения соответственно составило:

США - 83 706 662 и 1 003 743.

Индия - 43 144 820 и 524 525.

Бразилия - 30 851 191 и 666 261.

Франция - 29 605 798 и 149 095.

Германия - 26 млн 198 тыс. 811 и 138 тыс. 779.

Великобритания - 22 462 129 и 178 973.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро четверга составил 809. В США на 1 млн жителей скончались 3 079 человек, Индии - 373, Бразилии - 3 092, Франции - 2 259, Германии - 1 649, Великобритании - 2 601.