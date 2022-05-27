Военные РФ подтвердили работу 2 коридоров для иностранных судов в Черном и Азовском морях

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Два гумкоридора в Черном и Азовском морях для иностранных судов продолжают работу, сообщили в Минобороны РФ.

Как заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев на брифинге в пятницу, один коридор действует в Черном море с 08:00 до 19:00 - для выхода из портов Херсон, Николаев, Черноморск, Очаков, Одесса и Южный; второй - в Азовском море для выхода из порта Мариуполя.

Мизинцев также заявил, что в шести портах - Херсоне, Николаеве, Черноморске, Очакове, Одессе и Южном - заблокированы 70 судов из 16 государств.

"В результате проведенного комплекса мероприятий силами Военно-Морского Флота России устранена минная опасность в акватории порта Мариуполь, продолжается выполнение мероприятий по восстановлению портовой инфраструктуры", - добавил он.

В среду, 25 мая, Минобороны РФ сообщило, что открывает два коридора для выхода иностранных судов из портов на Черном и Азовском морях.