Иранские спецслужбы задержали в Персидском заливе два греческих танкера

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в пятницу задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.

По сообщению Associated Press (АР), КСИР проинформировал о задержании, однако ни названий танкеров, ни причин задержания не привел.

Греческие власти уже охарактеризовали произошедшее как акт пиратства.

АР отмечает, что командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США осведомлено о происшествии и следит за развитием ситуации, но никаких комментариев пока не дает.

Между тем, источники в индустрии морских перевозок, сообщили агентству, что на греческие танкеры, которые незадолго до того загрузились иракской нефтью, с вертолетов высадились служащие КСИР.

Иран выступал с предупреждениями о мерах в ответ на задержание иранского танкера в греческих территориальных водах, напоминает АР.