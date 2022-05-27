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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Иранские спецслужбы задержали в Персидском заливе два греческих танкера

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Силы Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в пятницу задержали в Персидском заливе два греческих нефтеналивных танкера, это произошло вскоре после того, как греческие власти при содействии США задержали в Средиземном море иранский танкер.

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По сообщению Associated Press (АР), КСИР проинформировал о задержании, однако ни названий танкеров, ни причин задержания не привел.

Греческие власти уже охарактеризовали произошедшее как акт пиратства.

АР отмечает, что командование базирующегося на Ближнем Востоке 5-го флота ВМС США осведомлено о происшествии и следит за развитием ситуации, но никаких комментариев пока не дает.

Между тем, источники в индустрии морских перевозок, сообщили агентству, что на греческие танкеры, которые незадолго до того загрузились иракской нефтью, с вертолетов высадились служащие КСИР.

Иран выступал с предупреждениями о мерах в ответ на задержание иранского танкера в греческих территориальных водах, напоминает АР.

Иран Греция
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