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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:04

СМИ узнали о планах Испании отправить в Латвию батарею ЗРК Nasams

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Испания планирует разместить в Латвии дополнительно 100 военнослужащих и батарею зенитных ракетных комплексов Nasams в рамках наращивания присутствия НАТО в балтийском регионе, сообщает в субботу газета El País.

Министерство обороны "планирует разместить в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов Nasams или батарею, оснащенную норвежской усовершенствованной ракетной системой "земля-воздух", отмечает газета.

В балтийском регионе уже размещено порядка 500 военнослужащих из Испании.

Испания Латвия НАТО
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