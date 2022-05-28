СМИ узнали о планах Испании отправить в Латвию батарею ЗРК Nasams
Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Испания планирует разместить в Латвии дополнительно 100 военнослужащих и батарею зенитных ракетных комплексов Nasams в рамках наращивания присутствия НАТО в балтийском регионе, сообщает в субботу газета El País.
Министерство обороны "планирует разместить в Латвии батарею зенитно-ракетных комплексов Nasams или батарею, оснащенную норвежской усовершенствованной ракетной системой "земля-воздух", отмечает газета.
В балтийском регионе уже размещено порядка 500 военнослужащих из Испании.