Финляндия разместит первую группу истребителей F-35 на севере страны

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Финляндия планирует разместить первые истребители пятого поколения F-35 американского производства, которые поступят на ее вооружение в 2026 году, на авиабазе в районе города Рованиеми на севере страны, сообщают финские ВВС.

Авиабаза находится на линии Северного полярного круга в семи километрах от Рованиеми, который считается местом жительства Санта-Клауса.

В декабре прошлого года финские власти сообщили, что намерены закупить у США 64 истребителя F-35 для замены устаревших F/A-18. Первая партия самолетов будет размещена в Рованиеми в 2026 году, а остальные затем на базах на юге страны.

Президент Финляндии Саули Ниинистё и правительство 17 мая одобрили решение парламента о вступлении в НАТО.