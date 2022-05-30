Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Расшифрованный геном жителя Помпей, доказательства угорского происхождения венгров, а также как снизить эффект ухода от реальности из-за соцсетей

Фото: Anuwar Hazarika/NurPhoto via Getty Images

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеогенетикам впервые удалось прочитать полный геном помпейца, погибшего во время извержения Везувия почти 2 тыс. лет назад. Останки принадлежали мужчине 35–40 лет, который страдал от туберкулеза позвоночника. Митохондриальная и Y-хромосомная гаплогруппы этого человека ранее не встречались у жителей Италии времен Римской империи, тем не менее метод главных компонент указал на его местное происхождение. Этот человек оказался генетически близок к существующим средиземноморским народам, особенно – к жителям Центральной Италии и Сардинии.

- Похоже, больше 1700 лет назад некий Секундин в чем-то провинился. Свидетельство этому нашли во время раскопок древнеримского укрепленного военного лагеря Виндоланд на севере Англии, возле оборонительного вала Адриана. На небольшой каменной плите волонтер обнаружил вырезанный фаллос, а также надпись Secundinus Cacor – это искаженное написание фразы Secundinus cacator, буквально означающей "Секундин, засранец". Каждая буква была тщательно вырезана. Это заняло у автора достаточно времени, что, по мнению исследователей, не оставляет сомнений в глубине его чувств.

- Сколько видов живых организмов существует на Земле и сколько еще предстоит открыть? Кого Творец любит больше – жуков или наездников? Как из одного вида тропических птиц получилось сразу семнадцать? Ответы на эти вопросы – в подборке неожиданных фактов о биологическом разнообразии.

- На московском кладбище установили памятник, созданный с помощью 3D-принтера. Он состоит из десятков элементов общей массой в две тонны, каждый из которых печатали отдельно. Размер памятника составляет 3 метра в длину, 2 в ширину и 1,8 в высоту. Его стоимость составила 300 тыс. рублей, а процесс изготовления занял менее месяца.

- Мигрировавшие в IX веке в Карпатский бассейн мадьяры действительно оказались генетически родственны манси, на что ранее указывала лингвистика. Палеогенетики прочитали 271 геном. Прибывшие в Карпатский бассейн мадьяры обладали повышенным уровнем западноевразийской примеси. Ученые сложили геномы венгров из следующих компонентов: на 50% – манси, на 35% – сарматы, на 15% – сибирские скифы/хунну/хань. По расчетам ученых, манси-сарматскую примесь исследованные венгры получили примерно за 53 поколения до своей смерти, то есть около 643–431 годов до нашей эры, а примесь, связанную с манси-скифами/хань – за 24 поколения, то есть около 217–315 годов нашей эры.

- Дизайн приложения для чтения соцсетей способен снизить эффект ухода от реальности. Команда ученых из США провела эксперимент с 43 читателями твиттера, которые в течение месяца пользовались интерфейсом, разработанным исследователями. Снизить нормативную диссоциацию, то есть ощущение ухода от реальности, смогли такие дополнительные функции в приложении, как напоминание о времени, потраченном на чтение твитов, статистика активности и демонстрация баннера с началом показа прочитанных твитов. Авторы отмечают, что этот эффект может стать альтернативной ветвью исследования в сфере социальных сетей вместо идеи зависимости от них.

- Недавно российским университетам и институтам отключили доступ к библиометрической системе Web of Science. Наукометрист Иван Стерлигов рассказал, что вообще такое WoS, кому он на самом деле нужен и как будет без него.