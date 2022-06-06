Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Термит-валькирия в янтаре, японская методика поглощения CO2 из воздуха, дешевый и эффективный сорбент для захвата воды из атмосферы, а также первый суперкомпьютер, преодолевший экзафлопный рубеж

Фото: Gokhan Balci/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Американский суперкомпьютер Frontier стал самым мощным в мире и первым, чья производительность преодолела рубеж в один экзафлопс. Он сместил с первого места рейтинга TOP500 японский суперкомпьютер Fugaku. Суперкомпьютер Frontier состоит из 9408 узлов, в каждом из которых есть один центральный процессор и четыре графических ускорителя. Всего в нем используется 9,2 петабайта оперативной памяти и 753 петабайта постоянной.

- Ученые обнаружили в бирманском янтаре, возраст которого оценивается примерно в 99 млн лет, необычного термита. Он сочетал в себе как признаки крылатых размножающихся особей, так и признаки солдат. Палеоэнтомологи назвали его Valkyritermes inopinatus – родовое название означает "термит-валькирия" и дано в честь мифических дев-воительниц, летающих над полями сражений. Свое отношение к находке ученые выразили в видовом названии, которое переводится как "неожиданный". Это первая находка у репродуктивных особей термитов приспособлений для защиты колонии.

- Раскопки Саккарского некрополя вновь принесли богатую коллекцию находок. В распоряжении археологов оказалось 250 деревянных саркофагов с хорошо сохранившимися мумиями возрастом около 2500 лет. Внутри одного из саркофагов был обнаружен хорошо сохранившийся папирус, в котором, возможно, содержатся главы из Книги мертвых. Кроме этого, археологи нашли две хорошо сохранившиеся деревянные статуи с позолоченными лицами, которые изображали богинь Исиду и Нефтиду в позе плакальщиц.

- Иногда генеративная нейросеть DALL-E 2 вместо текста рисует фразы, состоящие из случайного набора символов. Исследователи показали, что, судя по всему, он не такой уж и случайный. Например, по запросу "Apoploe vesrreaitais" модель обычно генерирует изображения с птицами. Эту фразу можно разбить на токены, например, apo, plo, e, ve, и так далее. Было замечено, что первые два токена встречаются в начале названий семейств птиц Apodidae и Ploceidae. Получается, модель DALL-E 2 могла получить большую часть информации о птицах из научных иллюстраций и, возможно, в процессе обучения формирует собственное подобие словаря.

- Химикам удалось найти органическое соединение, способное поглощать углекислый газ. Причем эффективность (99% ) и скорость поглощения (201 миллимоль газа в час) оказалась рекордной даже при низкой концентрации газа в смеси. Так химики предложили одну из самых эффективных на сегодняшний день методик поглощения CO2 из воздуха. В своей работе ученые применили органический амин, который реагировал с углекислым газом с образованием нерастворимой карбаминовой кислоты. При небольшом нагревании кислота выделяла углекислый газ обратно.

- Американские материаловеды взяли полисахарид из корней растения конняку, добавили к нему производное целлюлозы и хлорид лития. За сутки килограмм материала может собрать до 13,3 литра чистой воды из атмосферы. Сорбент получился недорогой и эффективный. Это актуально, поскольку сегодня уже две трети населения Земли в той или иной мере сталкиваются с проблемой нехватки чистой воды.

- Чтобы понаблюдать за птенчиками, не нужно лезть на дерево (к тому же, птиц нельзя беспокоить в этот период). Достаточно включить видео. В этом материале представлена подборка с десятью стримами из гнезд – можно подглядеть за солнечными орлами из Татарстана, грифами из Израиля или альбатросами из Новой Зеландии.

- Недавно три мертвых таракана выставлены на аукцион. С чего это вдруг они оказались такими ценными? А все потому, что у них в кишках – Луна. В этом материале N+1 рассказывается, как она там оказалась.