Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Почему медленно опускаются крышки коробок от гаджетов, впервые обнаруженные останки денисовца вне Алтая и Тибета, а также разгадка саморазрушения осьминогов после спаривания

Фото: Robert Cianflone/Getty Images

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Палеоантропологи впервые обнаружили останки денисовца в Юго-Восточной Азии. Зуб (моляр) небольшой девочки, которая жила около 164–131 тысячи лет назад, был найден во время раскопок в лаосской пещере Там-Нгу-Хао-2, расположенной в Аннамских горах. Принадлежность к денисовцам была впервые определена на основании морфологии зуба.

- Американским ученым удалось обнаружить очень древних прокариот и эукариот: их нашли в кристаллах каменной соли из Австралии, возраст которых оценивается в 830 млн лет. Прокариотоподобные объекты были похожи на кокки, авторы предположили, что они могут быть бактериями или археями (либо спорами бактерий или грибов). Эукариотоподобные объекты напоминали галофильные одноклеточные водоросли из рода Dunaliella. И те, и другие объекты флуоресцировали золотым, белым или синим под воздействием ультрафиолета. По мнению авторов, эти организмы потенциально все еще могут быть живы. Между тем к выводам авторов стоит пока относиться с осторожностью.

- Физическая активность значительно снижает риск развития депрессии, выяснила команда исследователей из шести стран. Чтобы изучить взаимосвязь депрессии с интенсивностью физических нагрузок, авторы проанализировали 15 статей с суммарной выборкой 191 130 человек в возрасте от 18 лет, у которых была депрессия. Результаты метаанализа показали, что рекомендованная ВОЗ доза физической активности, соответствующая 2,5 часам оживленной ходьбы в неделю, может снизить риск развития депрессии на 25 процентов.

- Датские физики подробно изучили причины, по которым крышки у коробок из-под настольных игр или бытовой электроники так медленно опускаются. Ранее этот процесс никогда не изучался в деталях. Оказалось, это опускание может происходить тремя разными способами. В первом случае крышка опускается с постоянной скоростью, во втором – с замедлением, в третьем – крышка сначала проваливается вниз, а затем медленно доходит до конца. Ключ к толкованию результатов эксперимента лежал в правильном определении гидродинамического сопротивления щели между крышкой и коробкой. От опыта с коробками физики перешли к опыту с напечатанным на 3D-принтере стержнем с различным наклоном стенок – он ровно падал в плексигласовый цилиндр, наполненный водой. Результаты показали хорошее согласие с теорией. Ученые также узнали, при каких условиях стержень падает быстрее.

- Биологи выяснили, что саморазрушение осьминогов после спаривания связано с изменившимся метаболизмом холестерина в зрительных железах. Самцы этих головоногих моллюсков обычно умирают скоро после спаривания. Самки в течение нескольких месяцев защищают и вентилируют кладку яиц. Все это время они не едят, быстро стареют, наносят сами себе повреждения и в конце концов погибают. Ранее было неизвестно, какие именно химические соединения запускают стремительное старение осьминогов.

- Среди рыжих тараканов распространилась мутация, которая вызывает отвращение к глюкозе. Она помогает этим насекомым избегать отравленных подслащенных приманок. Но в то же время не дает мутантным самкам спариваться с самцами дикого типа – самцы рыжих тараканов соблазняют партнерш с помощью сладкого секрета желез. Однако с мутантными самцами мутантные самки успешно спариваются, возможно, благодаря изменившейся стратегии ухаживания. Дикие же самки, в свою очередь, спариваются с самцами обоих типов. Вероятно, это повысит скорость распространения мутации, вызывающей отвращение к глюкозе.