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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Литовский производитель мебели VMG приостановил всю свою деятельность в Белоруссии

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Литовский концерн Vakaru medienos grupe (VMG, один из крупнейших в странах Балтии производитель древесных плит и мебели), приостановил всю свою деятельность в Белоруссии, подтвердил агентству BNS генеральный директор VMG Эгидиюс Моцкус.

"Да, мы остановили весь наш бизнес в Белоруссии: ранее был остановлен Могилевский завод, рабочие отправлены в простои, а в Витебске мы приняли решение приостановить дальнейшее строительство", - заявил он.

Что планируется делать с активами группы в Белоруссии, он раскрывать не стал. "Мы все еще на стадии обсуждения", - сказал Моцкус.

В начале марта VMG объявила о приостановке завода по производству древесно-стружечных плит, мебели и клееных изделий из древесины VMG Industry в Могилевской области Белоруссии, штат предприятия составлял 2 тыс. человек. Между тем в Витебской свободной экономической зоне продолжалось строительство фабрики по производству мебели из древесного массива VMG WoodArt.

В свою очередь ООО "ВМГ Индустри Групп", белорусская дочерняя структура VMG, в марте сообщала, что продолжает работу и сохраняет рабочие места в полном объеме. "Разработан и введен в действие план оперативных мер по диверсификации производства и поставок", - сообщали в "ВМГ Индустри Групп".

Накануне директор ООО "ВМГ Индустри Групп" Алексей Яковлев сообщил, что концерн VMG заморозил строительство фабрики в белорусском Солигорске. "Проект в настоящее время приостановлен на неопределенный срок по причине внешних факторов", - сказал он.

Штаб-квартира концерна VMG находится в Клайпеде. В Белоруссии VMG принадлежат один из крупнейших комплексов деревообрабатывающих и мебельных фабрик на территории Восточной Европы, расположенный в Могилевской свободной экономической зоне, а также лесопильный завод в Борисове и комплекс по производству щепы и древесных гранул в Витебской свободной экономической зоне.

Литва Белоруссия VMG
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