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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:01

GM к 2030 году электрифицирует весь модельный ряд Buick в США и Канаде

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Автопроизводитель General Motors Co. (GM) намерен к 2030 году электрифицировать весь модельный ряд автомобилей бренда Buick, продаваемый в Северной Америке.

К 2024 году GM планирует выпустить на рынок новый внедорожник Buick, который станет первой полностью электрической моделью бренда в США, пишет The Wall Street Journal.

Buick продает несколько моделей электромобилей в Китае, где этот автомобильный бренд является одним из самых популярных. GM планирует со временем электрифицировать всю линейку продаваемых в КНР моделей Buick, заявил представитель компании, не уточнив, когда именно это может произойти.

В прошлом году Buick продал в Китае в пять раз больше автомобилей, чем в США.

Доля бренда на рынке США составляет около 1,2% и остается стабильной в последние несколько лет. Однако с 2001 года она снизилась почти наполовину, свидетельствуют данные аналитической компании Motor Intelligence.

General Motors США Канада Buick Китай
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