Азербайджан, Армения и РФ сблизили позиции по пограничному контролю на Южном Кавказе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России в рамках заседания рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении.

"3 июня 2022 года в Москве состоялось 10-е заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Отмечается, что "стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения".

Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения.

"Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и РФ относительно разблокирования транспортных связей в регионе", - подчеркивается в сообщении.