Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:33

Азербайджан, Армения и РФ сблизили позиции по пограничному контролю на Южном Кавказе

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Вице-премьеры Азербайджана, Армении и России в рамках заседания рабочей группы по разблокированию коммуникаций на Южном Кавказе обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджана и Армении.

"3 июня 2022 года в Москве состоялось 10-е заседание трехсторонней рабочей группы под совместным председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева, вице-премьера Республики Армения Мгера Григоряна и заместителя председателя правительства Российской Федерации Алексея Оверчука", - говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Отмечается, что "стороны обсудили и сблизили позиции по вопросам пограничного, таможенного и иных видов контроля, а также безопасного следования граждан, транспортных средств и грузов по автомобильным и железным дорогам через территории Азербайджанской Республики и Республики Армения".

Также в ходе заседания состоялся обмен мнениями относительно возможных маршрутов прохождения автомобильной дороги, обеспечивающей транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения.

"Стороны продолжат работу по реализации договоренностей лидеров Азербайджана, Армении и РФ относительно разблокирования транспортных связей в регионе", - подчеркивается в сообщении.

Армения Азербайджан Россия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

Число пострадавших в столкновениях в Ереване достигло 50 человек

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

REBCO prohibited: ЕС запрещает импорт нефти и нефтепродуктов РФ с оговорками. Обзор

В Ереване начались столкновения с полицией у резиденции премьера Армении

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Россия попросила Шри-Ланку разрешить вылет арестованному самолету "Аэрофлота"

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Собянин сообщил об установлении побратимских связей между Москвой и Луганском

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Под санкции ЕС подпали еще свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ

Основатель "Яндекса" Волож, "УАЗ" и "КАМАЗ" попали в санкционный список ЕС

Военная операция на Украине

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину

Лукашенко заверил, что Россия не собирается захватывать Украину
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });