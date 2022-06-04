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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:30

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 531 млн

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в мире на утро субботы достигло 531 457 616, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 297 756.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения по-прежнему входят США (число инфицированных и скончавшихся от последствий заражения - 84 724 329 и 1 008 422), Индия (43 168 585 и 524 651), Бразилия (31 137 479 и 666 971), Франция (29 788 676 и 149 503), Германия (26 493 235 и 139 386) и Великобритания (22 493 328 и 179 415).

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 810,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 087 человека, Индии - 373, Бразилии - 3 096, Франции - 2 265, Германии - 1 657, Великобритании - 2 607.

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