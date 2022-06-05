Совет национальной безопасности Южной Кореи обсудит воскресные ракетные пуски КНДР

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи обсудит в воскресенье последние ракетные пуски Северной Кореи, сообщают южнокорейские СМИ со ссылками на администрацию южнокорейского президента.

В сообщении говорится, что заседание будет проходить под председательством советника президента страны по национальной безопасности Ким Сон Хана, после чего "в случае необходимости" оно может быть расширено до пленарного и пройти с участием президента Юн Сук Ёля.

Как ранее сообщило южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на южнокорейских военных, Северная Корея осуществила в воскресенье пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

Агентство Associated Press (AP) со ссылкой на южнокорейских военных сообщает, что ракеты были выпущены последовательно в течение 35 минут из района Сунан недалеко от Пхеньяна. Данных о дальности полета ракет на приводится, однако ВС Южной Кореи активизировали мониторинг на случай новых пусков.

АР, комментируя воскресные пуски, обращает внимание, что они состоялись на следующий день после того, как были завершены трехдневные совместные американо-южнокорейские военно-морские учения с участием авианосца "Рональд Рейган" в рамках "перехода двух стран к совершенствованию оборонных усилий перед лицом растущих северокорейских угроз".

Официальные лица Южной Кореи и США заявляют, что есть признаки того, что Северная Корея также продолжает подготовку на своем ядерном полигоне в северо-восточном городе Пунгери.

В пятницу текущей недели спецпредставитель США по Северной Корее Сон Ким заявил на трехсторонней встрече в Сеуле со своими южнокорейскими и японскими коллегами, что Вашингтон "готовится ко всем непредвиденным обстоятельствам" в тесной координации со своими азиатскими союзниками.