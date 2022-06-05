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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:24

Херсонские власти введут временное управление на ряде объектов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Имущественный фонд создается в Херсонской области для учета всех объектов недвижимости, на некоторых будет вводиться временное управление, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе военно-гражданской администрации (ВГА) региона в воскресенье.

"Глава ВГА Владимир Сальдо объявил о том, что будет создан фонд имущества государственного и частного. Структура фонда формируется. По итогам его работы, постановки на учет предприятий планируется введение временного управления на государственных объектах", - сказал собеседник агентства.

Частные объекты также будут поставлены на учет. При готовности работать собственники могут продолжать свое дело, при самоустранении будет вводиться временное управление.

"Некоторые собственники уехали заграницу. Никто ни у кого ничего забирать не будет. Если они вернутся, могут работать. Если не вернутся, на их предприятиях будут назначены временные управляющие. Но когда они вернутся, им по закону все отдадут", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщалось, 2 июня глава ВГА Запорожской области подписал указ о национализации в пользу региона имущества Украины, находившегося в собственности на 24 февраля 2022 года. Частную собственность этот процесс не затронет.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. 24 февраля он объявил о начале "специальной военной операции" на Украине. В настоящее время Херсонская область полностью находится под контролем российских сил, а Запорожская - частично.

Украина Россия Херсонская область
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