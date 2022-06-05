Согласно экзитполу поправки в Конституцию Казахстана поддержали 74,8% граждан

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Согласно данным exit-poll исследовательского института "Общественное мнение", проведенного в воскресенье на референдуме по поправкам в Конституцию, 74,8% казахстанцев поддержали изменения, вносимые в Конституцию.

"За поправки в Конституцию проголосовали 74,8% казахстанцев, против - 25,2% респондентов, явка на референдум по результатам exit-poll составила 70,1%", - сообщила директор института Айнур Мажитова в прямом эфире "31канала".

Она добавила, что в течение дня представители института опросили 24 тыс. респондентов в 600 избирательных участках, 360 из них - городские, 240 - сельские.

В воскресенье в Казахстане прошел республиканский референдум по поправкам в Конституцию. Гражданам республики предстояло ответить на единственный вопрос: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения в Конституцию, изложенные в проекте Закона "О внесении изменений и дополнений в Конституцию, опубликованном в средствах массовой информации 6 мая 2022 года".