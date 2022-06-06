Президент Южной Кореи пообещал "жестко" реагировать на любую провокацию КНДР

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в твердо и жестко ответить на любую северокорейскую провокацию, сообщает "Ренхап".

"Наше правительство будет твердо и жестко реагировать на любую северокорейскую провокацию", - цитирует Юн Сок Еля агентство.

Он отметил, что "ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи становятся все более изощренными".

"Ядерная и ракетная программы Северной Кореи угрожают не только миру на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии, и во всем мире", - заявил президент РК.

Как сообщалось, в воскресенье КНДР осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

В ответ на это Южная Корея и США запустили восемь баллистических ракет в Японское море в понедельник.