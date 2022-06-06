Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:08

Президент Южной Кореи пообещал "жестко" реагировать на любую провокацию КНДР

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Президент Южной Кореи Юн Сок Ель пообещал в твердо и жестко ответить на любую северокорейскую провокацию, сообщает "Ренхап".

"Наше правительство будет твердо и жестко реагировать на любую северокорейскую провокацию", - цитирует Юн Сок Еля агентство.

Он отметил, что "ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи становятся все более изощренными".

"Ядерная и ракетная программы Северной Кореи угрожают не только миру на Корейском полуострове, но и в Северо-Восточной Азии, и во всем мире", - заявил президент РК.

Как сообщалось, в воскресенье КНДР осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря.

В ответ на это Южная Корея и США запустили восемь баллистических ракет в Японское море в понедельник.

Юн Сок Ель
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: понедельник, 6 июня

Явка на конституционный референдум казахстанцев за рубежом составила почти 73%

Явка на конституционный референдум казахстанцев за рубежом составила почти 73%

США не готовы ослабить санкции в обмен на экспорт зерна через Черное море

Южная Корея и США провели запуски ракет в ответ на проведенные накануне испытания КНДР

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

В Великобритании отпраздновали юбилей правления Елизаветы II

Боррель заразился коронавирусной инфекцией

Боррель заразился коронавирусной инфекцией

В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме

В Казахстане приступили к подсчету голосов на референдуме

Сербское издание сообщило о закрытии неба для пролета самолета Лаврова в Белград

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

Франция обсуждает возможность поставок нефти из ОАЭ взамен российской

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев

У Аль-Аксы в Иерусалиме произошли столкновения полиции Израиля и палестинцев
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });