Совет глав МИД стран ОДКБ пройдет 10 июня в Ереване

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Министры иностранных дел стран Организации договора о коллективной безопасности обсудят состояние региональной безопасности на встрече в Ереване, сообщили в ОДКБ.

"10 июня в Ереване под председательством министра иностранных дел республики Армения Арарата Мирзояна состоится очередное заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ, в котором примет участие генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась", - говорится в сообщении.

Главы МИД обсудят "состояние международной и региональной безопасности и ее влияние на безопасность государств-членов Организации".

"Членам Совета министров иностранных дел будет предоставлена информация о проводимой Секретариатом и Объединенным штабом ОДКБ работе по совершенствованию механизма кризисного реагирования Организации в современных геополитических реалиях", - добавили в организации.