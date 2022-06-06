Власти Южной Кореи одобрили план усиления противоракетной обороны страны

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Южнокорейское Минобороны приняло план по дополнительным закупкам ракет для стоящих на вооружении Южной Кореи американских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, сообщило издание Defense news.

"Решение приобрести больше ракет-перехватчиков для комплексов PAC-3 принято для усиления противовоздушной обороны над столичным районом Сеула и ключевыми государственными объектами", - приводит Defense news выдержки из заявления управления по закупкам вооружений Минобороны.

Также в ведомстве планируют модернизировать более старые ЗРК "Patriot" PAC-2, чтобы их можно было использовать вместе ЗРК "Patriot" PAC-3. Так, ракеты, запущенные с PAC-2, могут поражать цели на высоте до 20 км, а с PAC-3 - до 40 км.

На эти цели ведомство планируют потратить $600 млн в течение следующих пяти лет. Однако о количестве ракет-перехватчиков, которые хотят приобрести южнокорейские военные, в Сеуле не сообщили.

В 2022 году КНДР неоднократно проводила ракетные испытания. В минувшее воскресенье Северная Корея осуществила пуск восьми баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Дальность пролета этих баллистических ракет составила от 110 до 670 км, в полете они достигли высоты от 25 до 90 км, а скорость их полета составила от 3 до 6 Маха, сообщал Объединенный комитет начальников штабов ВС Южной Кореи.

В ответ на это Южная Корея и США запустили восемь баллистических ракет в Японское море в понедельник.