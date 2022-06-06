Заболеваемость COVID-19 в РФ опустилась до минимума с апреля 2020 года

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил почти 3,3 тыс. случаев, что стало минимальным значением с середины апреля 2020 года, госпитализированы за сутки более 600 человек, скончались 64 пациента с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в понедельник.

"По состоянию на 6 июня, в РФ выявлено 3 349 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 20,9%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций произошло в 18 субъектах РФ, снижение количества госпитализаций отмечено в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 18 регионах, уточнили в оперштабе.

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции скончались 64 человека, накануне штаб сообщал о 75 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 3 786 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 в России снизилось на 437. Количество выявленных случаев за сутки стало минимальным с середины апреля 2020 года, когда 15 апреля было зафиксировано 3 388 заражений COVID-19.

"Выздоровели за сутки 3 492 человека, или на 11,3% меньше в сравнении с 5 июня", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 18 355 200 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 379 584 умерших и 17 767 753 выписанных.

В начале января в РФ отмечался резкий рост заболеваемости коронавирусом, число новых случаев заболевания за сутки доходило до 200 тысяч. С 13 февраля в стране отмечается снижение суточного прироста заболевших, что позволило смягчить ограничительные меры в ряде регионов.