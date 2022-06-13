Немецкие СМИ сообщили о планах Шольца посетить Украину до конца июня

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Олаф Шольц до конца июня планирует посетить Украину, сообщает немецкая газета Bild am Sonntag (заблокирована Роскомнадзором - ИФ) со ссылкой на французские и украинские источники.

Предположительно, Шольца будут сопровождать два других высокопоставленных европейских политика, издание упоминает президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Марио Драги.

Визит должен состояться до саммита G7, официально эту информацию пока не подтверждали.

Саммит G7 запланирован на 26-28 июня.